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الثلاثاء، 15-08-2023 10:44 ص

قطر تستورد 72 طناً من التمور الأردنية في 7 أشهر

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الوكيل الإخباري - بينت الأرقام والإحصائيات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري، ارتفاع كميات استيراد التمور الأردنية إلى السوق القطري بنسبة جيدة بلغت 10.1 %  خلال أول 7 أشهر من العام الحالي.

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وبلغ إجمالي حجم مستوردات السوق القطري من التمور الأردنية بجميع أنواعها منذ مطلع العام الحالي، وحتى نهاية الشهر الماضي، نحو 72 طنا، ارتفاعا من 64.7 طن خلال الفترة المقابلة من عام 2022، و57.6 طن خلال ذات الفترة من عام 2021.


ويؤكد تجار تمور وأصحاب شركات استيراد وتصدير في قطر، أن هذا الارتفاع المتنامي في حجم مستوردات قطر من السلع والمنتجات الغذائية المنتجة في الأردن، إنما يعكس مستوى النمو الإيجابي للتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، والجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات التجارية.


وتستورد قطر مختلف أصناف التمور الأردنية الرطبة والجافة، لكن أبرز مستورداتها تتركز على صنف المجهول في المرتبة الأولى والبرحي بدرجة أقل.


وتتميز التمور الأردنية بتنافسيتها الكبيرة من حيث الجودة والأسعار في ذات الوقت، ما يجعلها من أهم الأصناف المفضلة لشريحة واسعة من المستهلكين. 

 




 

 


 

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