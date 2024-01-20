برامج متنوعة تنفذها المراكز الشبابية في إربد

الوكيل الاخباري - نظم مركز شباب وشابات الصريح، التابع لمديرية شباب إربد، اليوم السبت، دورة في فن الملاكمة، قدمها المدرب جواد الحوراني، بمشاركة 20 شابا، ضمن الفئة العمرية من 12-17 عاما.



من جهة أخرى، وضمن محور الشباب والمواطنة الفاعلة، نفذ مركز شابات إربد النموذجي اليوم، نشاطا كشفيا حول "تشكيل الفرق الكشفية والإرشادية"، وذلك بمشاركة 20 شابة ضمن الفئة العمرية من 14-16 عاما.



وفي سياق متصل، نظم مركز شباب وشابات الصريح المدمج اليوم، لقاء الهيئة العامة، وذلك بمشاركة 25 عضوا وعضوة ضمن الفئة العمرية من 12-17 عاما.

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