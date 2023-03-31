السبت 01-04-2023
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الجمعة، 31-03-2023 08:52 م

بروح أردنية وبلمسات تراثية السفير الأردني في مسقط يرعى حفل افطار سنوي

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الوكيل الإخباري - أقامت شركة الشرق الأوسط والعمري للخدمات الطبية حفل إفطارها السنوي في العاصمة العمانية مسقط حيث مقر الشركة، بروح أردنية وبلمسات تراثية ممزوجة بالفلكلور العُماني.

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الحفل الذي أقيم برعاية سعادة السفير الأردني في سلطنة عمان أمجد القهيوي وبحضور عدد من المسؤولين في سلطنة عمان، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة، ومجموعة من رجال الأعمال الأردنيين و العمانيين، حضره عدد كبير من الأطباء و الصيادلة و العاملين في القطاع الطبي، و الإعلاميين و الإعلاميات في السلطنة و حشد من الأكاديميين و التربويين و مجموعة من الجالية الأردنية هناك.


واستضافت الشركة لهذا العام، العين الدكتور هايل عبيدات و الذي شارك بتقديم كلمة تحدث فيها عن التحديات التي تواجه الصناعات الدوائية كما استضافت الإعلامي أحمد دعموس لتقديم الحفل .







 




 

 


 

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