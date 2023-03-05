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الأحد، 05-03-2023 01:51 م

مديرية الامن العام تحذر من الحالة الجوية

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الوكيل الإخباري - دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة خلال الأحوال الجوية الجافة والحارة السائدة .

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وحذرت المديرية من تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية والمناطق الصحراوية، بسبب الرياح المحملة بالغبار. 


وأهابت بضرورة أخذ الحيطة والحذر، على الطرق الخارجية التي تشهد غباراً كثيفاً لاسيما في مناطق البادية والطرق الصحراوية، مع ضرورة الاحتفاظ بالعلاجات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي والربو والحساسية.

وأكدت المديرية على ضرورة اتباع إرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات للدلالة ومد يد العون والمساعدة، وعدم التردد بالاتصال على هاتف  الطوارئ (911) إذا دعت الحاجة لذلك .

 




 

 


 

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