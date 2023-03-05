مستويات غير مسبوقة بأعداد زوار المملكة وسياح المبيت

الوكيل الإخباري - قفز عدد زوار المملكة خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين الى مستويات غير مسبوقة مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام الأربعة الماضية، حيث بلغ عدد الزوار نحو 940 ألفا بارتفاع نسبته 135.5 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.



وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، ارتفاعاً بأعداد سياح المبيت خلال كانون الثاني وشباط الماضيين بنسبة 119.5 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، حيث وصل عددهم في الشهرين الماضيين الى 765352 سائح، مقارنة بـ 348692 بالفترة نفسها من عام 2022.



وكان عدد الزوار القادمين للمملكة في شهري كانون الثاني وشباط من عام 2019 الذي يعتبر العام الذهبي للسياحة وسنة الأساس للقطاع بلغ 742920 زائرا، وفي عام 2020 بلغ 842647 زائرا، وفي عام 2021 بلغ 122279.



وفيما يخص أعداد الزوار في شهر شباط الماضي من العام الحالي فقد بلغت 435927 زائرا، بارتفاع نسبته 132.5 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022 الذي بلغ عدد زواره 187460 زائرا.

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وارتفع عدد سياح المبيت في شهر شباط الماضي بنسبة 118.4 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وصولا الى 356326 سائحا، في حين بلغ العدد 163139 سائحا في شباط 2022.