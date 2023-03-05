الأحد 05-03-2023
الوكيل الاخباري

مستويات غير مسبوقة بأعداد زوار المملكة وسياح المبيت

روغوف: كييف نقلت جنودا تدربوا في بريطانيا إلى زابوروجيه

مديرية الامن العام تحذر من الحالة الجوية

8 اصابات بحادث مروع بين 5 مركبات غرب اربد - فيديو

اربعيني يطعن زوجته في طبربور

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الخارجية تعزي إندونيسيا بضحايا حريق مستودع للوقود في جاكرتا

هام للأردنيين حول الدفع الإلكتروني عبر البطاقات أو المحافظ الالكترونية

بلدية إربد: تزيين شوارع المدينة احتفاءً بقدوم شهر رمضان

الفيدرالي الأميركي: رفع الفائدة من جديد أمر ضروري

عاجل

الديوان الملكي يعلن أن عقد قران سمو الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني سيتم في التاسع عشر من شعبان

الأحد، 05-03-2023 02:11 م

مستويات غير مسبوقة بأعداد زوار المملكة وسياح المبيت

d6debe7c324d779ecf7d99d70f88aaa8


الوكيل الإخباري - قفز عدد زوار المملكة خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين الى مستويات غير مسبوقة مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام الأربعة الماضية، حيث بلغ عدد الزوار نحو 940 ألفا بارتفاع نسبته 135.5 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، ارتفاعاً بأعداد سياح المبيت خلال كانون الثاني وشباط الماضيين بنسبة 119.5 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، حيث وصل عددهم في الشهرين الماضيين الى 765352 سائح، مقارنة بـ 348692 بالفترة نفسها من عام 2022.

وكان عدد الزوار القادمين للمملكة في شهري كانون الثاني وشباط من عام 2019 الذي يعتبر العام الذهبي للسياحة وسنة الأساس للقطاع بلغ 742920 زائرا، وفي عام 2020 بلغ 842647 زائرا، وفي عام 2021 بلغ 122279.

وفيما يخص أعداد الزوار في شهر شباط الماضي من العام الحالي فقد بلغت 435927 زائرا، بارتفاع نسبته 132.5 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022 الذي بلغ عدد زواره 187460 زائرا.

اضافة اعلان


وارتفع عدد سياح المبيت في شهر شباط الماضي بنسبة 118.4 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وصولا الى 356326 سائحا، في حين بلغ العدد 163139 سائحا في شباط 2022.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1678014807224

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الفاتيكان

64046f95e2b77

وزير المياه: قرابة 587 بئرا ارتوازية مخالفة في الأردن

C88VU

الديوان الملكي: عقد قران الأميرة إيمان وجميل ترميوتس في الثاني عشر من آذار الجاري

1020222502445725815428

مديرية الامن العام تحذر من الحالة الجوية

1678012364989

تسليم 16 عقدا استثماريا لشركات في المنطقة الحرة بمطار الملكة علياء

قققققق

8 اصابات بحادث مروع بين 5 مركبات غرب اربد - فيديو

أخبار متعلقة
file

القيسي : النقل السياحي يعتبر ركيزة أساسية في صناعة السياحة الأردنية

329727129_864299591345990_2661506087606322639_n

مدير الأمن العام يلتقي السفير الهولندي في عمّان

720223143325246739344

الكواليت: يجب استثناء الأغنام من قرار اغلاق أسواق المواشي ولا يمكن الحكم على أسعار اللحوم الآن

220235122742728441995

التربية : إيعاز للمدراء بشأن دوام الطلبة خلال المنخفض

2c8a4e79139323c0933642287608b400

مصابون بحادثة غاز الكلورين في العقبة لا يرغبون بتقديم شكوى

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة: وسائل الإعلام في العالم أصبحت تحت التهديد