خبير يحذر من انتشار الأفاعي والعقارب خلال الفترة الحالية

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

حذر خبير الأفاعي الأردني ياسين الصقور من الانتشار الكثيف للأفاعي والعقارب خلال الفترة الحالية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

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وقال الصقور لـ"الوكيل الإخباري"، إن الانتشار الكثيف للأفاعي والعقارب يعود إلى خروجها في الوقت الحالي للبحث عن الغذاء وللبحث عن أماكن أخرى أكثر برودة.



وأضاف أنه تم رصد أفاعٍ سامة غالبيتها من أفعى فلسطين بالقرب من المنازل في عدة مناطق، محذرا من وجودها في الأماكن الرطبة وأماكن توفر المياه وخاصة في حدائق المنازل وبالقرب من الأشجار.



ودعا الصقور إلى الابتعاد عن الأفاعي مهما كان نوعها، وعدم الاقتراب منها أو محاولة اصطيادها في حال مشاهدتها نظرا لشراستها خلال الفترة الحالية ولتجنب التعرض للعض واللدغ.



كما دعا المواطنين إلى التأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام حتى لا تدخل الأفاعي أو العقارب إلى المنازل.



يشار إلى وجود 30 نوعا من الأفاعي غير السامة في الأردن أشهرها "الحنيش" الذي يمتاز بلونه الأسود وطوله الكبير، فيما يتواجد بالمملكة 7 أفاعي سامة أبرزها أفعى فلسطين والخبيث الأسود والحراشف المنشارية.