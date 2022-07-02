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السبت، 02-07-2022 03:28 م

بعثة الحج الأردنية توضح حول نفاد الطعام بأحد الفنادق

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الوكيل الإخباري - قال مصدر مسؤول في بعثة الحج الأردنية للديار المقدسة إن البعثة وباشراف مباشر من وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة تتابع كل ما يرد اليها من ملاحظات متعلق بالخدمات المقدمة للحجاج الأردنيين، وحجاج الـ48.

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وأضاف المصدر أن من بين الملاحظات التي وردت الى البعثة نفاد طعام العشاء من أحد الفنادق، حيث تبين أن وصول دفعة من الحجاج أدى الى استهلاك كمية كبيرة من الطعام المخصص، وبعد ذلك حضر لمطعم الفندق مجموعة من الحجاج، حيث لم تكن الكميات المتبقية كافية، وعلى الفور قام مسؤول الأوقاف في الفندق بطلب عشاء كامل للحجاج وبكميات كبيرة.


وأكد المصدر أن الوزير الخلايلة طلب من جميع المسؤولين في البعثات المرافقة للحجاج الأردنيين العمل على معالجة اي ملاحظة ترد اليهم وبشكل فوري، ومواصلة تقديم أفضل الخدمات للحجاج، بما في ذلك خدمة الطعام.

 




 

 


 

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