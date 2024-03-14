بعد ارتفاع أسعاره لأكثر من دينارين للكيلو.. مواطنون يبدأون حملة لمقاطعة الدواجن

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

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بدأ عدد من المواطنين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة الدجاج بعد ارتفاع أسعاره بشكل كبير في الأسواق مع حلول شهر رمضان المبارك.



ووفقًا للمواطنين، وصلت أسعار الدجاج الطازج والنتافات إلى أكثر من دينارين ونصف في الأسواق في عدد من محافظات المملكة.



من جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي في تصريحات لبرنامج "الوكيل" الذي يبث على راديو هلا في أول أيام رمضان، أن الوزارة قامت بـ 17 ألف زيارة رقابية على الأسواق منذ بداية العام، وتركز على أسعار الدجاج حاليًا.



وأضاف أن نحو 11 سلعة ارتفعت أسعارها، منها الدجاج، بسبب ارتفاع الطلب.



وأوضح أن الارتفاع ضمن المعدل الطبيعي للدواجن بسبب ازدياد الطلب ، مؤكدًا أن الوزارة لن تتردد في وضع سقوف سعرية في حال رصد ارتفاع غير مبرر في الأسعار.



وتشهد الدواجن ارتفاعا في الطلب خلال شهر رمضان المبارك، مما يدفع بعض التجار لاستغلال هذا الطلب ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.















