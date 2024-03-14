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الخميس، 14-03-2024 10:28 ص

20-10 قرشاً ارتفاع على سعر الباذنجان في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري- ارتفع سعر الباذنجان بنوعيه العجمي والرفيع في السوق المركزي وبفارق من 10-20 قرشا للكيلو عن اليوم السابق .

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ووفقا للنشرة اليومية - الاسترشادية- الصادرة عن سوق الخضار المركزي والتي ترصد الحد الأدنى والأعلى لأسعار بيع الخضار في ساحات السوق ، تراوح سعر الباذنجان العجمي  اليوم الخميس بين 40 و 70 قرشا للكيلو ، بينما تراوح سعر الباذنجان الرفيع بين 60 و 100 قرشا للكيلو . 

 

ووصلت الكميات الموردة من الصنفين إلى 42.759 طن إلى ساحات السوق المركزي

 

فيما استقرت أسعار الخضار الأخرى  ، وتاليا نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الخميس  :

 


 




 

 


 

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