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الثلاثاء، 28-02-2023 02:53 م

بعد اكتسابها شهرة عربية.. تخصيص 25 موظفا للعناية بمنطقة ام النمل خلال الربيع

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

قال رئيس بلدية برقش خالد الفقيه لـ "الوكيل الاخباري" إن منطقة ام النمل يقصدها السياح في فصل الربيع، وتشهد اكتظاظا كبيرا من منذ بداية شهر آذار وحتى نهاية شهر أيار.اضافة اعلان


وأضاف أن البلدية خصصت حوالي 25 عامل بالتنسيق مع نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق الكريشان للاهتمام بالمنطقة من حيث المحافظة على نظافة المكان.

وأشار إلى أن وزارة السياحة وبالتعاون مع وزارة الأشغال تعمل على تجهيز حمامات المتنقله في منطقة أم النمل للتسهيل على السياح .

وبين أن وزارة الأشغال عملت على تعبيد الطرق وذلك لانها خارج حدود البلدية لتسهيل الوصول إليها، موضحا أنه تم انشاء متنزه في منطقة برقش يبعد حوالي 4 كم فقط عن أم النمل.

ونوه إلى ان المنطقة تفتقر إلى الاضاءة، حيث أن السائح لا يستطيع زيارتها الا في النهار، مطالبا الجهات المعنية ايجاد نقاط لبناء مشاريع استثمارية في المنطقة.



وتعتبر منطقة ام النمل أو كما يسميها رواد مواقع التواصل الاجتماعي "التيلاتابيز" في لواء الكورة بمحافظة إربد من اكثر المناطق السياحية رواجا نظراً لما تتمتع به من مناظر طبيعية خلابة تثير اعجاب السياح العرب والأجانب.

 




 

 


 

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