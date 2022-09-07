بعد تسليم "جرة عجلون" .. الآثار تؤكد: لا نسبة لمن يقوم بتسليم قطع أثرية

الوكيل الإخباري - كشف المدير العام لدائرة الآثار العامة فادي بلعاوي، الأربعاء، عدم وجود نسبة يحصل عليها الشخص مقابل تسليمه موروث أثري لأنه مملوك للدولة وهي صاحبته.

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وقال بلعاوي لقناة المملكة، إن هناك مساحات في قانون الآثار العامة وفي الجوانب الإدارية لمكافأة الأشخاص الذين يقومون بتسليم القطع الأثرية إذا رأت الجهات المعنية ذلك حيث يتم دراسة كل حالة تقوم بذلك.



وبشأن جرة وجدت في عجلون، أشار إلى أنه وبعد الانتهاء من القضية ستقوم دائرة الآثار العامة بالمسح الأثري والتنقيب في المنطقة التي عثر بها على الجرة.



وأوضح أن المكان الذي وجدت فيه الجرة هو ليس مكانها الأصلي نظراً لأن القطع الموجودة تشير إلى أكثر من فترة زمنية ولأكثر من مكان ومنها ما هو حديث ومنها ما هو مقلد ما يعني أنه تم تجميعها.





