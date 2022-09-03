السبت 03-09-2022
الوكيل الاخباري

اتفاقية لشراء كابسة لبلدية عجلون

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السبت، 03-09-2022 07:15 م

اتفاقية لشراء كابسة لبلدية عجلون

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الوكيل الاخباري- وقعت بلدية عجلون الكبرى، اليوم السبت، اتفاقية لشراء كابسة نفايات للبلدية.

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وقال رئيس البلدية حمزة الزغول، إن الاتفاقية تتضمن توريد كابسة نفايات بسعة 12مترا مكعبا بمبلغ 84.5 ألف دينار، لتعزيز أسطول آليات البلدية خصوصا سيارات النظافة الأمر الذي من شأنه تحسين مستوى النظافة والوضع البيئي في مناطق البلدية.


وبين أن آليات البلدية تعاني من مشاكل ميكانيكية، وتحتاج إلى عمليات إصلاح وصيانة متكررة ما يستنزف جزءا كبيرا من موازنة البلدية، مبينا أن هذه الآليات متهالكة وتتعطل بشكل مستمر.


ولفت الزغول إلى حاجة البلدية الفعلية لتحديث عدد كبير من مركباتها وآلياتها؛ لتتمكن من القيام بدورها على أكمل وجه وتقديم خدمات مثلى للمواطنين في مناطق البلدية.

 




 

 


 

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