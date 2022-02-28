بعد تصريحاته تحت القبة.. كريشان يعيد التوضيح حول دوام المدارس

الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، أن دوام طلبة المدارس سيبقى كما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم خلال شهر آذار المقبل، بحيث يبدأ عند الساعة الثامنة والنصف صباحا.

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وقال خلال جلسة مجلس النواب، التي عقدت، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبدالكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة، إن أبواب المدارس ستكون مفتوحة أمام الطلبة اعتبارا من صباح يوم غد الثلاثاء عند الساعة 7.45.

وكان كريشان أشار خلال الجلسة إلى أن دوام المدارس سيبدأ في الساعة 7:45 صباحا، لافتا إلى أن قرار التوقيت الصيفي اتخذ بعد دراسة كاملة في هذا الأمر.



وأضاف أن الشمس تشرق اليوم بحدود الساعة 7:20 صباحا، فيما ستصبح خلال الأسبوع المقبل قبل ذلك.



وكان اشتكى أولياء أمور طلبة من تزامن بدء الدوام في المدارس مع خروجهم إلى العمل مما يشكل عبئا كبيرا عليهم.



