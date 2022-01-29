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السبت، 29-01-2022 05:03 م

أين الخصاونة؟ مصدر يجيب سبب إصدار كريشان بلاغ تأخير الدوام

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الوكيل الإخباري - كشفت مصادر حكومية سبب إصدار بلاغ تأخير دوام يوم غد الأحد باسم رئيس الوزراء بالوكالة، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان.

وقالت المصادر لـ"الوكيل الإخباري"، إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة غادر إلى دولة الإمارات في زيارة عمل.

وأضافت أن الخصاونة سيجري مباحثات مع كبار المسؤولين هناك وبحث مجالات التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

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وقرَّر رئيس الوزراء بالوكالة، وزير الإدارة المحليَّة توفيق كريشان، تأخير بدء دوام الوزارات والدَّوائر الرسميَّة والمؤسَّسات والهيئات العامَّة ليوم غد الأحد الموافق للثلاثين من كانون الثَّاني إلى الساعة العاشرة صباحاً، وذلك بسبب الظُّروف الجويَّة السائدة.

 

 

 




 

 


 

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