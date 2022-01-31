طلبة التوجيهي يلتحقون بالمدارس وجاهياً الثلاثاء وتطبيق الدوام المرن للمعلمين - تفاصيل

الوكيل الاخباري - يلتحق 134.903 طلاب وطالبات من المرحلة الثانوية (التوجيهي)، يوم غدٍ الثلاثاء، بمدارسهم في بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2021/2022.

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وقالت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات الاثنين، إن طلبة الثانوية العامة الذين جرى استثنائهم من قرار رئاسة الوزراء الخاص بتأجيل بدء دوام الفصل الثاني سيلتحقون بقرابة ألفي مدرسة في جميع أنحاء المملكة، بحسب بترا.



وأضافت أن عدد طلبة التوجيهي الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بلغ 69878 طالبا وطالبة بنسبة وصلت إلى 51.9 بالمئة من العدد الإجمالي للطلبة.



وأشارت قبيلات إلى استمرار الحملة الوطنية للتطعيم في المدارس، بالتعاون مع وزارة الصحة والمركز الوطني لإدارة الأزمات، إذ بلغ عدد الطلبة الذين تلقوا الجرعة الأولى 179655، بينما تلقى 131757 جرعتي اللقاح.



وبينت استمرار تطبيق أمر الدفاع 35 والبروتوكولات الصحية داخل المدارس، إضافة إلى تخفيض مدة العزل المنزلي إلى 7 أيام لمن لا تظهر عليه الأعراض و10 أيام لمن تظهر عليه الأعراض.



وأشارت قبيلات إلى تخفيض عدد المشاركين في الطابور الصباحي والاكتفاء بصف واحد فقط ومنع بيع الأغذية داخل المقصف المدرسي والسماح بالبيع فقط داخل الغرف الصفية لمنع الاكتظاظ.



وأوضحت أن دوام المعلمين سيكون دواما مرنا، وفقا للجدول المدرسي المعتمد بحيث يسمح للمعلم بمغادرة المدرسة عند إنهائه برامج حصصه اليومية.