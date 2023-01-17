الثلاثاء 17-01-2023
الوكيل الاخباري

الجامعة الهاشمية: تمديد فترة التقدم بطلبات الالتحاق في برنامجي بكلية الهندسة

تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - اسماء

فيديو - اصطدام قلاب بأربع مركبات متوقفة في أبو نصير

البنك الأوروبي : 55% من الأردنيين يرون أن تغيُّر المناخ أثر على الدخل

ألمانيا تتجه لتسمية وزير جديد للدفاع.. فمن هو؟

التربية: صرف رواتب معلمي التعليم الإضافي غداً

الأمن يحذر من شركات وهمية تدَّعي قدرتها على تأمين وظائف مقابل مبالغ مالية

استشهاد شاب برصاص الاحتلال عند مدخل حلحول شمال الخليل

وزارة العمل: مطلوب 3855 موظف نادل طعام

الحكومة تحدد موعد اطلاق الـ 5G في الأردن

الثلاثاء، 17-01-2023 11:25 ص

بعد صراع مع المرض لأكثر من عام .. الطفلة جنان في ذمة الله

نننننن


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
بعد صراع مع المرض استمر أكثر من عام توفيت الطفلة جنان احمد شنيب قبل بلوغها العامين إثر معاناتها من مرض ضمور العضلات الشوكي والذي يصيب الأطفال عند الولادة .

اضافة اعلان


وقال خال الطفلة جنان لـ"الوكيل الإخباري" إنها كانت تتلقى العلاج في مستشفى الجامعة الأردنية قبل وفاتها مؤكداً أن حالتها كانت تزداد سوء يوما بعد يوم حيث عانت من عدة مشكلات عدة منها الاختناق وصعوبة في التنفس وعدم القدرة على الأكل وصعوبة في البلع . 


وأشار أن والد الطفلة ناشد جميع الجهات المعنية لتوفير العلاج اللازم لها إلا أنه لم يصل إلى نتيجة في الوقت التي كانت عضلات جسم الطفلة تضعف تدريجيا مع مرور الوقت.


وكان والد الطفلة نشر قبل عام عبر فيسبوك " اناشدكم مناشدة انسانية لجميع اهل الخير وجميع الجهات المسؤولة طفلتي تعاني من مرض ضمور العضلات الشوكي ولا يوجد لها علاج في الاردن وهي غير قادرة على تحريك أي عضو (رجليها وايديها ورأسها) وهذا النوع من الضمور لا يقاوم علميا أكثر من سنة ونصف أو سنتين والعلاج متواجد في (قطر/الامارات/مصر/ألمانيا) عن طريق عقار اسمه zolgensma وهذا العقار ناجح  وكثير من الحالات تعافت عليه ".


وكان عدد كبير من النشطاء عبر فيسبوك ناشدوا سابقاً بعلاج الطفلة ‏جنان  خارج الأردن منذ أن كان عمرها 8 أشهر.


علماً أن الطفلة جنان لديها أخان أطفال أحدهما ذات الـ 3 سنوات والأخر حديث الولادة وتقيم عائلة الطفلة في الزرقاء - عرجان .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4 (1)

فيديو - اصطدام قلاب بأربع مركبات متوقفة في أبو نصير

فلوس 2

التربية: صرف رواتب معلمي التعليم الإضافي غداً

53056

الأمن يحذر من شركات وهمية تدَّعي قدرتها على تأمين وظائف مقابل مبالغ مالية

flu2

الصحة تنشر أهم ما يجب معرفته عن الانفلونزا الموسمية

d5a6c1a7-20af-4e43-a843-c16d8bb9df04

وزارة العمل: مطلوب 3855 موظف نادل طعام

0L5A0235

%79.3 نسبة نمو حجم الاستثمار في الأردن خلال 2022

أخبار متعلقة
325497986_1710847379312710_7708441725089216491_n

بلدية الهاشمية تواصل تنفيذ حملة النظافة الشاملة

88888

مصفاة البترول تتجه لتنظيف أسطوانات الغاز في عمان وإربد والزرقاء

unnamed

الشابة بطيخة.. أنامل ذهبية تصنع دمى الكروشيه بلمسات إبداعية

بببب

مصفاة البترول تبيّن آلية غسيل وتنظيف وتعقيم أسطوانات الغاز - فيديو

120237221856172309206

العثور على جثة مواطن داخل منزله في الزرقاء

ww

وفاة طفل غرقا في سيل الزرقاء