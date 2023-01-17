بعد صراع مع المرض لأكثر من عام .. الطفلة جنان في ذمة الله

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

بعد صراع مع المرض استمر أكثر من عام توفيت الطفلة جنان احمد شنيب قبل بلوغها العامين إثر معاناتها من مرض ضمور العضلات الشوكي والذي يصيب الأطفال عند الولادة .

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وقال خال الطفلة جنان لـ"الوكيل الإخباري" إنها كانت تتلقى العلاج في مستشفى الجامعة الأردنية قبل وفاتها مؤكداً أن حالتها كانت تزداد سوء يوما بعد يوم حيث عانت من عدة مشكلات عدة منها الاختناق وصعوبة في التنفس وعدم القدرة على الأكل وصعوبة في البلع .



وأشار أن والد الطفلة ناشد جميع الجهات المعنية لتوفير العلاج اللازم لها إلا أنه لم يصل إلى نتيجة في الوقت التي كانت عضلات جسم الطفلة تضعف تدريجيا مع مرور الوقت.



وكان والد الطفلة نشر قبل عام عبر فيسبوك " اناشدكم مناشدة انسانية لجميع اهل الخير وجميع الجهات المسؤولة طفلتي تعاني من مرض ضمور العضلات الشوكي ولا يوجد لها علاج في الاردن وهي غير قادرة على تحريك أي عضو (رجليها وايديها ورأسها) وهذا النوع من الضمور لا يقاوم علميا أكثر من سنة ونصف أو سنتين والعلاج متواجد في (قطر/الامارات/مصر/ألمانيا) عن طريق عقار اسمه zolgensma وهذا العقار ناجح وكثير من الحالات تعافت عليه ".



وكان عدد كبير من النشطاء عبر فيسبوك ناشدوا سابقاً بعلاج الطفلة ‏جنان خارج الأردن منذ أن كان عمرها 8 أشهر.



علماً أن الطفلة جنان لديها أخان أطفال أحدهما ذات الـ 3 سنوات والأخر حديث الولادة وتقيم عائلة الطفلة في الزرقاء - عرجان .

