بعد منع الامارات استيراد طراز سيارات كهربائية.. "وكلاء السيارات" تطالب بخطوة مماثلة في الأردن

الوكيل الإخباري - أصدرت جمعية جمعية وكلاء وموزعين السيارات الأردنيين بيانا صحفيا تعقيباً على قرار دولة الإمارات بوقف استيراد سيارات فولكس فاجن الكهربائية صينية الصنع، استجابة لطلب من شركة فولكس فاجن العالمية.



وقالت الجمعية في البيان الذي وصل "الوكيل الإخباري"، إن جميع السيارات الكهربائية المستوردة من الصين عن طريق تجار يتم استيرادها عن طريق تجار صينين ودون علم أو موافقة الشركات الصانعة التي تحظر تصدير هذه السيارات خارج السوق الصينية المحلية.

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وأضافت ان هذه السيارات لا تتمتع بحماية الكفالة المصنعية ولا تتحمل الشركة الصانعة أي مسؤولية اتجاهها ولا تلتزم بتوفير قطعها الاصلية او البرمجيات اللازمة للتحديثات أو القيام بعمليات الاستدعاء لاحقا ان حدثت كون تصدير هذه السيارات تم دون موافقة الشركة الصانعة.



وقال البيان إن الشركات الصانعة التي تصنع سيارات كهربائية في الصين مع شركاء صينيين تعمل على التحقيق في كيفية تسرب هذه السيارات خارج الصين بشكل مخالف للاتفاقيات بينها وبين شركائها هناك، ويتم حاليا اتخاذ كافة الوسائل القانونية لمنع ذلك سواء داخل الصين في في الخارج كما حدث في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وأهابت الجمعية بالجهات الحكومية في الأردن اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لوقف ظاهرة الاستيراد غير المنضبط للسيارات الكهربائية غير المكفولة وغير المعترف فيها من الشركات الصانعة.



كما دعت الجهات الحكومية المعنية بالتحقق من الكفالات التي يقدمها بعض التجار على هذه السيارات الكهربائية الصينية وحماية المستهلك من بعض الكفالات الوهمية التي لا تأتي مع غطاء تأميني كما ينص القانون ولا توفر حماية حقيقية لحقوق مشتري السيارة وخصوصا فيما يتعلق بتوفير قطع الغيار الاصلية الجديدة والتحديثات البرمجية الشرعية غير المقرصنة.