الخميس 09-03-2023
الوكيل الاخباري

"مواصلتي" تطبيق حكومي جديد يخص النقل العام

بعد منع الامارات استيراد طراز سيارات كهربائية.. "وكلاء السيارات" تطالب بخطوة مماثلة في الأردن

ضبط 10 اعتداءات على خطوط رئيسية للمياه في الشونة الجنوبية

الخطوط اليمنية تطلب تشغيل 6 رحلات أسبوعيا بين عمّان وصنعاء صيفا

رئيس الحكومة الروسية يعزف ببراعة على البيانو

وزارة العمل تعلن عن وظائف شاغرة في قطاع الألبسة

إصابة 4 صيادين برصاص بحرية الاحتلال في بحر غزة

في أسبوع دامٍ 10 جرائم مفزعة شهدها الأردن

تجار: الأردن يعد المصدر الأول للمستوردات الغذائية في السوق القطرية

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

الخميس، 09-03-2023 01:20 م

بعد منع الامارات استيراد طراز سيارات كهربائية.. "وكلاء السيارات" تطالب بخطوة مماثلة في الأردن

202012291848491000U


الوكيل الإخباري - أصدرت جمعية جمعية وكلاء وموزعين السيارات الأردنيين بيانا صحفيا تعقيباً على قرار دولة الإمارات بوقف استيراد سيارات فولكس فاجن الكهربائية صينية الصنع، استجابة لطلب من شركة فولكس فاجن العالمية.

وقالت الجمعية في البيان الذي وصل "الوكيل الإخباري"، إن جميع السيارات الكهربائية المستوردة من الصين عن طريق تجار يتم استيرادها عن طريق تجار صينين ودون علم أو موافقة الشركات الصانعة التي تحظر تصدير هذه السيارات خارج السوق الصينية المحلية.

اضافة اعلان


وأضافت ان هذه السيارات لا تتمتع بحماية الكفالة المصنعية ولا تتحمل الشركة الصانعة أي مسؤولية اتجاهها ولا تلتزم بتوفير قطعها الاصلية او البرمجيات اللازمة للتحديثات أو القيام بعمليات الاستدعاء لاحقا ان حدثت كون تصدير هذه السيارات تم دون موافقة الشركة الصانعة.


وقال البيان إن الشركات الصانعة التي تصنع سيارات كهربائية في الصين مع شركاء صينيين تعمل على التحقيق في كيفية تسرب هذه السيارات خارج الصين بشكل مخالف للاتفاقيات بينها وبين شركائها هناك، ويتم حاليا اتخاذ كافة الوسائل القانونية لمنع ذلك سواء داخل الصين في في الخارج كما حدث في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأهابت الجمعية بالجهات الحكومية في الأردن اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لوقف ظاهرة الاستيراد غير المنضبط للسيارات الكهربائية غير المكفولة وغير المعترف فيها من الشركات الصانعة.


كما دعت الجهات الحكومية المعنية بالتحقق من الكفالات التي يقدمها بعض التجار على هذه السيارات الكهربائية الصينية وحماية المستهلك من بعض الكفالات الوهمية التي لا تأتي مع غطاء تأميني كما ينص القانون ولا توفر حماية حقيقية لحقوق مشتري السيارة وخصوصا فيما يتعلق بتوفير قطع الغيار الاصلية الجديدة والتحديثات البرمجية الشرعية غير المقرصنة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1678358370710

مستشفى الجامعة يجري عملية ورم غضروفي بتقنية التبريد

6051970ba31fd

55 مليون دولار مساعدات أميركية غذائية للاجئين السوريين في الأردن

WhatsApp Image 2023-03-09 at 1.09.10 PM

ضبط 10 اعتداءات على خطوط رئيسية للمياه في الشونة الجنوبية

WhatsApp Image 2023-03-09 at 12.59.38 PM

وزير المياه يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

طيران 2

الخطوط اليمنية تطلب تشغيل 6 رحلات أسبوعيا بين عمّان وصنعاء صيفا

imgid510889

وزارة العمل تعلن عن وظائف شاغرة في قطاع الألبسة

أخبار متعلقة
موانئ

نقيب الالبسة: توقف تصدير الملابس التركية للأردن و 23% منها مصدرها غازي عنتاب و كهرمان

bca3539c-c538-45c6-971a-34d0469ee519

الأمانة تتعامل مع 350 ملاحظة منذ بدء المنخفض الجوي