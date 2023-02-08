نقيب الالبسة: توقف تصدير الملابس التركية للأردن و 23% منها مصدرها غازي عنتاب و كهرمان

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
كشف نقيب تجار الأحذية والألبسة سلطان علان عن توقف مؤقت لتصدير الألبسة التركية إلى الأردن في الموانئ البحرية بسبب الزلزال الذي ضرب الجنوب التركي وارتفاع أمواج البحر . اضافة اعلان
وأضاف علان لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الاربعاء أن 23% من مستوردات الاردن للألبسة من منطقتي غازي عنتاب و كهرمان - مرعش الذين تأثرا بالزلزال المدمر أول أمس .
وتوقع أن يمتد توقف حركة الموانئ البحرية التركية لعدة أيام منوهاً أنه من غير المتوقع معرفة موعد استئناف حركتها .
وتابع " تعد تركيا ثاني أكبر مصدر إلى الأردن للألبسة بعد الصين ويتم استيراد الألبسة والأقمشة عبر البحر والجو ".