نقيب الالبسة: توقف تصدير الملابس التركية للأردن و 23% منها مصدرها غازي عنتاب و كهرمان

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



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كشف نقيب تجار الأحذية والألبسة سلطان علان عن توقف مؤقت لتصدير الألبسة التركية إلى الأردن في الموانئ البحرية بسبب الزلزال الذي ضرب الجنوب التركي وارتفاع أمواج البحر .وأضاف علان لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الاربعاء أن 23% من مستوردات الاردن للألبسة من منطقتي غازي عنتاب و كهرمان - مرعش الذين تأثرا بالزلزال المدمر أول أمس .وتوقع أن يمتد توقف حركة الموانئ البحرية التركية لعدة أيام منوهاً أنه من غير المتوقع معرفة موعد استئناف حركتها .وتابع " تعد تركيا ثاني أكبر مصدر إلى الأردن للألبسة بعد الصين ويتم استيراد الألبسة والأقمشة عبر البحر والجو ".