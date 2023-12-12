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الثلاثاء، 12-12-2023 06:12 م

عمّان في المرتبة 12 عربياً و 135 عالمياً على مؤشر المدن الذكية 2023

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الوكيل الإخباري - أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقرير المعرفة قوة بعنوان "عمّان على خارطة مؤشر المدن الذكية 2023"، بهدف استعراض نتائج مؤشر المدن الذكية للعام 2023، وموقع العاصمة عمّان على هذا المؤشر من خلال تحليل أدائها في محاوره المختلفة.

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ويقوم المؤشر - الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية - بتصنيف 141 مدينة حول العالم، وفق مدى تبنيها التكنولوجيا لتذليل التحديات التي يواجهها سكان المدينة، من أجل تحسين نوعية حياتهم، والتركيز على القضايا ذات الأولوية المرتبطة بالبنى التحتية والتطبيقات التكنولوجية المتاحة لهم.


هذا، وحلت العاصمة عمّان في المرتبة 135 من أصل 141 مدينة ضمن الترتيب العام في مؤشر المدن الذكية للعام 2023.


 كما حلت عمان في المرتبة 12 على مستوى الدول العربية - علماً بأن مدينة عمّان تشارك لأول مرة في هذا التقرير. 

 

فيما تصدرت مدينة أبو ظبي المدن العربية المدرجة على المؤشر، بعد أن حلت في المرتبة 13 على مستوى الترتيب العام.


وعلى الصعيد العالمي، فقد أشارت النتائج، الى أن مدينة زيورخ جاءت في مقدمة قائمة المدن الذكية في العالم.


فيما تقاسمت عدة مدن أوروبية المراتب العشرة الأولى، باستثناء المرتبة السابعة، والتي كانت من نصيب مدينة سنغافورة، بينما حلت مدينة غواتيمالا في المرتبة الأخيرة.


 




 

 


 

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