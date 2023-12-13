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الأمن: 5 وفيات و35 إصابة بحادث تدهور حافلة عند نزول سلحوب

الأربعاء، 13-12-2023 09:08 ص

الأمن: 5 وفيات و35 إصابة بحادث تدهور حافلة عند نزول سلحوب

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام بان الفرق المتخصصة في مديريات الدفاع المدني والشرطة تعاملت صباح اليوم مع حادث تدهور حافلة نقل ركاب على طريق سلحوب مما أدى إلى انحرافها عن الطريق العام إلى أحد الاودية، مقابل غابة الشهيد وصفي التل تحديدا منتصف نزول سلحوب.

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وأضاف الناطق الإعلامي أنه نتج عن الحادث وفاة خمسة أشخاص وإصابة 35 آخرين بجروح ورضوض، ومنها 5 إصابات بالغة، لافتاً أنه تم إخلاء الوفيات وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم لهم . 


وأوضح أن الناطق الإعلامي بأن العاملين في الميدان من السير والدوريات الخارجية، ومديرية شرطة البلقاء وصلوا إلى الموقع فور تلقي البلاغ وعملوا على تنظيم حركة السير وتسهيل عمليات الإسعاف والإنقاذ، مضيفاً أنه تم فتح تحقيق مروري بالحادث للوقوف على أسبابه


 




 

 


 

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