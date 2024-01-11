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الخميس، 11-01-2024 02:05 م

بلدية إربد الكبرى تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

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الوكيل الإخباري - أعلنت بلدية إربد الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الظروف الجوية السائدة من أجل تلقي شكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم خلال الأيام القادمة.اضافة اعلان


وقال مدير الطوارئ في البلدية المهندس منيف خريس إنه تم تخصيص قرابة 60 ألية مجهزة بالكامل وأكثر من 35 ماتور شفط للتعامل مع حالات ارتفاع منسوب المياه ومداهمتها لممتلكات المواطنين.

وأضاف خريس ان البلدية كلفت موظفين مختصين من أصحاب الخبرة والدراية للعمل ضمن فرق الطوارئ وتم تحديد دوامهم على مدار الساعة ولورديات مختلفة، كما قامت البلدية بتجهيز وفتح أربعة مراكز إيواء تضم قرابة 20 سريراً لأي حالة طارئة قد تواجه أي مواطن تنقطع به السبل.

وزاد ان غرفة الشكاوى تعمل على مدار 24 ساعة، ويتواجد بكل مناوبة ضابطين للارتباط يتلقون الشكاوى ويوثقونها ويعملون كذلك على التنسيق مع مختلف المؤسسات الخدمية الأخرى.

وأكد خريس ان البلدية وطيلة المنخفضات الماضية لم تتعامل مع أي ملاحظة تشكل خطراً على حياة المواطنين، وأبدت جاهزيةً عالية في حل جميع الملاحظات بشكل فوري منوهاً على أهمية تعاون المواطنين من حيث عدم القاء النفايات بشكل عشوائي والتأكد من صلاحية غطاسات المياه للقاطنين في طوابق التسوية، وعدم شبك مياه المجاري على شبكات تصريف مياه الأمطار.

وأشار خريس بأن البلدية مستمرة بتقديم خدمات الطوارئ لبلدية بني عبيد المستحدثة وأن جميع فرقها ستعمل في جميع مناطق البلدية الجديدة خلال المنخفض الجوي.

 




 

 


 

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