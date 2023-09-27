بلدية إربد تزيل اعتداءات المحال التجارية على الشوارع في المدينة الصناعية

الوكيل الاخباري - أزالت بلدية إربد الكبرى اعتداءات لعدة محال في المدينة الصناعية (الحرفية) لمخالفتها أحكام التنظيم وتعدياتها على الشارع العام.



وقال الناطق الإعلامي للبلدية غيث التل، إن عدداً من المحال في المدينة الصناعية في إربد قامت بأوقات سابقة بالاعتداءات على الشارع العام، مشيراً أن البلدية نفذت اليوم حملة لإزالة هذه التجاوزات لمخالفتها أحكام التنظيم.



ونوه التل إلى أن الإزالة تمت بموافقة أصحاب البناء بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية.

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