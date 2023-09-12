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الثلاثاء، 12-09-2023 02:56 م

كاميرا سرعة جديدة في شوارع اربد

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الوكيل الاخباري - قال رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، ان البلدية بصدد طرح عطاء بقيمة 400 الف دينار لتركيب 15 كاميرا لمراقبة السرعات وقطع الاشارة الضوئية الحمراء بهدف تعزيز السلامة المرورية.

وكشف الكوفحي خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء عن قرب عودة المواقف المدفوعة مسبقا "الاوتوبارك" الى شوارع اربد خلال الفترة المقبلة وبما يراعي ويخدم كل الاطراف حيث جرى وضع الشروط المرجعية للعطاء بانتظار موافقة وزارة الادارة المحلية عليه.

وأوضح أن الدقائق العشرة الاولى للتوقف في "الاوتوبارك" ستكون مجانية، لافتا الى ان التعرفة ستختلف حسب الموقع والمكان والشارع وسيكون المشروع الكترونيا ومؤتمتا وبما يسهم في تخفيف الاختناقات المرورية وتوفير اماكن اصطفاف للمتسوقين.

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