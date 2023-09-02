بلدية غرب إربد تحوسب المخططات ومواقع الترسيم

الوكيل الاخباري -

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أعلن رئيس بلدية غرب اربد جمال البطاينة أن البلدية أنجزت حوسبة جميع المخططات ومواقع الترسيم للتسهيل على المواطنين ولمواكبة التطور في مجال العمل البلدي.وأشار البطاينة خلال لقائه اليوم، المساحين والرسامين في البلدية، الى ضرورة إيجاد آلية جديدة لإصدار المخططات التنظيمية كونها غير واضحة واستبدال لونها الأزرق، وتنزيل جميع التعديلات من المعلومات على المخططات مباشرة لضمان بيان المعلومات المحدثة عليها.وقال انه ولتمكين المساحين والرسامين من أداء هذه المهام سيصار الى رفدهم بأدوات رسم ودورات وبرامج محوسبة لتمكينهم من الاضطلاع بدورهم بتميز وفق أعلى المعايير الاحترافية.وأوضح أن العمل مازال جار على معالجة جميع الاختلالات والمشاكل ووضع لوحات إرشادية في جميع مناطق البلدية .