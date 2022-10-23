بلدية إربد تقيم ورشة عمل حول استخدام تطبيق سند

الوكيل الاخباري - أقامت بلدية اربد الكبرى بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي ورشة عمل حول استخدام تطبيق سند بحضور رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي وعدد من المدراء .



وتهدف الورشة الى إرشاد الموظفين والمواطنين من أجل تحميل هذا النظام لتسهيل عليهم ضمن خطة الحكومة الرامية الى التحول الرقمي .

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وعرضت هديل شويحط من وزارة الاقتصاد الرقمي كيفية الاستفادة من تطبيق سند واستخدامه من قبل الموظفين والمواطنين على حد السواء، حيث بإمكان المواطن التعرف على جميع المعاملات الحكومية ومعرفة ما لديهم من ممتلكات مع مواقعها واحواضها ومعرفة مخالفات السير بحق مركباتهم وموعد ترخيصها ومعرفة عدد الاشتراكات الموظفين لدى دائرة الضمان الاجتماعي وحساب راتبهم التقاعدي .

ويضمن التطبيق المحافظة على خصوصية الموظفين وجميع المشتركين فيه من خلال وجود مستوى عالي من الأمان.



