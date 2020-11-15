بلدية إربد للمرشحين : مهلة 72 ساعة لإزالة الدعاية الانتخابية

الوكيل الإخباري- أمهلت بلدية اربد الكبرى جميع المرشحين للانتخابات النيابية مدة 72 ساعة اعتباراً من صباح اليوم الاحد، لإزالة الدعاية الخاصة بهم من شوارع المدينة.

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وقال الناطق الإعلامي للبلدية رداد التل في بيان اليوم، إن البلدية ستباشر فور انتهاء المدة المحددة بإزالة جميع مظاهر الدعاية ومصادرة التأمينات لأي مرشح لم يقم بإزالة الدعاية الخاصة به، وذلك وفقاً للتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية وتعديلاتها رقم 7 لسنة 2016.



واكد التل أن البلدية لم تقم بإزالة أي من هذه الدعايات خلال فترة الحظر وذلك بهدف منح المرشحين فرصة لإزالتها، مبينا أن البلدية ستقوم بإزالة أي مواد دعاية لأي مرشح يمتنع عن إزالتها في الموعد المحدد وسيفقد الحق في المطالبة بها لاحقاً.



