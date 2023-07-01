بلدية اربد ترفع ألف طن من مخلفات الأضاحي

الوكيل الاخباري- رفعت كوادر مديرية البيئة في بلدية اربد الكبرى، أكثر من ألف طن من مخلفات الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

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وقال مدير المديرية مأمون السيلاوي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن مخلفات الأضاحي لهذا لموسم سجلت الرقم الأعلى منذ سنوات، مشيرا أن كوادر البلدية تعمل على مدار الساعة لرفع هذه المخلفات وتحويلها لمكب الأكيدر.



وبين السيلاوي أنه وفي نفس الفترة جرى رفع 3200 طن مواد صلبة، و160 طن مخلفات هدم وبناء ما يؤشر إلى حجم الضغط الهائل الذي تواجه كوادر البلدية وآلياتها لإدامة أعمال النظافة والحفاظ على بيئة نظيفة.