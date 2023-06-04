بلدية إربد تفوز على أمن الشمال بافتتاح دورة الاستقلال الرياضية

الوكيل الاخباري - فاز فريق بلدية إربد الكبرى على فريق أمن إقليم الشمال35/31 في مباراة كرة اليد التي جمعتهما بصالة مدينة الحسن الرياضية في افتتاح منافسات دورة الاستقلال الرياضية الثالثة التي تنظمها بلدية اربد وافتتحت أمس.



وفي منافسات خماسي كرة القدم التي جرت اليوم الأحد، فازت بلدية اربد على شركة كهرباء إربد 4/1 وفاز نادي الجليل على نادي الحسين إربد 3/0.



وتستأنف الدورة غدا بلقاء بلدية أربد مع المنطقة العسكرية الشمالية في منافسات بطولة كرة اليد، وتليها مباراة العربي وكفرسوم في حين يلتقي بمنافسات خماسي كرة القدم دفاع مدني إربد مع جامعة العلوم والتكنولوجيا يعقبها مباراة المنطقة العسكرية الشمالية وأمن إقليم الشمال.

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