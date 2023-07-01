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السبت، 01-07-2023 03:57 م

الخطة المرورية لسير اربد تنجح بالسيطرة على الازدحامات والاختناقات المرورية

سير خاص


الوكيل الاخباري - أشاد مواطنون وفعاليات رسمية وتجارية بنجاح خطة مرورية وضعها قسم سير اربد بالتشارك مع شرطة اربد وبلدية اربد الكبرى، باحتواء أزمات السير، خلال عيد الأضحى المبارك.


وأكدوا أن الجهود الكبيرة لرقباء السير، نجحت في احتواء الأزمات والاختناقات المرورية المعتادة في العديد من شوارع اربد وتقاطعاتها.


وقال محافظ اربد، بالإنابة الدكتور حمدان السرحان، إن الخطة المرورية نجحت بالسيطرة على الازدحامات والاختناقات المرورية التي تعاني منها مدينة اربد، لا سيما خلال العيد والأيام التي تسبقه.


وأشاد بالجهود التي بذلها رقباء السير في قسم سير اربد والمباحث المرورية وقسم النجدة حتى ساعات متأخرة من الليل، للتخفيف من حدة الأزمات في مناطق تعتبر من مناطق الذروة المرورية في المواسم.


بدوره أشار رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة، إلى أن الخطة المرورية تعاملت مع المناطق التي تنتشر فيها صالات الأفراح والمطاعم والحدائق وتشكل هاجسا مروريا خلال عطلة العيد، وفق أعلى درجات المرونة ما مكن من تسهيل حركة المرور فيها رغم الإقبال عليها.


من جهتهم عبر مواطنون عن ارتياحهم من الوصول إلى مقاصدهم المختلفة في مناطق المدينة، خصوصا صالات الأفراح والمطاعم والحدائق نتيجة الانتشار المكثف لرقباء السير ورجال المرور والعمل على إدامة حركة المرور وإنسيابيته بشكل فعال.


فيما أوضح رئيس قسم سير اربد الرائد مخلد العبادي، أن الخطة المرورية لأيام العيد أعدت بعد دراسة للواقع المروري في المناطق الأكثر نشاطا وكانت تشكل عقدا مروريا يضطر معه المواطن في بعض الأحيان الى الانتظار لوقت طويل لقطع بضع مئات الأمتار.

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وبين ان الخطة اعتمدت على انتشار رقباء السير والدوريات المرورية في هذه المناطق حتى ساعات متأخرة مع إغلاق الجزر الوسطية حسب الحاجة، إلى جانب تشديد الرقابة على الوقوف المزدوج ما حد كثيرا من الاختناقات المرورية المعتادة خصوصا في الشوارع التي تنتشر فيها المطاعم وصالات الافراح والمقاهي.



 




 

 


 

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