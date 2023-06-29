العقبة الخاصة تطلق حملة أتركها نظيفة 2023

الوكيل الاخباري- أطلق رئيس سلطة منطقة العقبة الخاصة نايف حميدي الفايز، حملة "أتركها نظيفة 2023" للعام الخامس على التوالي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

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وتهدف الحملة إلى الحفاظ على المعابر والمراكز الجمركية والساحات العامة والشواطئ العامة خالية من الملوثات البيئية والنفايات المختلفة.



وقالت مدير مديرية البيئة في السلطة تغريد المعايطة، إن الحملة التي تنظمها مفوضية شؤون البيئة والإقليم تأتي ضمن حملات التنظيف التوعوية البيئية خلال فترة الأعياد الرسمية والوطنية وفي العطل التي تشهد خلالها مدينة العقبة حضورا كبيرا من الزوار، مشيرة أن الحملة ستوزع حوالي ثلاثة آلاف ملصق توعوي خاص بالحفاظ على نظافة البيئة والمرافق العامة في المدينة على المواطنين والزوار، إضافة إلى 11 ألف كيس قماش على السيارات التي تدخل مدينة العقبة وعلى الشواطئ العامة لاستخدامها تجنبا لإلقاء النفايات

وأضافت المعايطة، أن الحملة يشارك فيها كوادر مديرية البيئة ومديرية تنمية المجتمع المحلي في السلطة بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والشرطة المجتمعية وشركة "اورباسير" للنظافة في العقبة ومتطوعين من مبادرة أترك أثرا ومبادرة عالم إيجابي ومبادرة أحنا قدها ومبادرة جواز سفر للنجاح واللجان الشبابية ومركز الأميرة بسمة ومبادرة رفعة وطن.

ووزعت كوادر مديرية التطوير المؤسسي ملصقا توعويا بتطبيق عون العقبة الخدماتي مع الحلوى على الزوار .



بدوره، قال محمد المجالي مدير التطوير المؤسسي، إن هذا التطبيق يهدف إلى التعامل مع مقترحات وشكاوى المواطنين لغايات تحقيق مستوى أعلى من الرضا عن الخدمات التي يتلقونها، كما يهدف إلى الاستفادة من أفكار المواطنين واقتراحاتهم بشأن التحسين والتطوير المستمر للخدمات.



من جهة ثانية، تفقد الفايز يرافقه مفوض المدينة والإقليم عبد الله النجادات ومفوض الشباب وريادة الأعمال رمزي الكباريتي، ومدير خدمات المدينة المهندس علاء الرواشدة مستشفى الشيخ محمد بن زايد في العقبة، واطلعوا على استعدادات المستشفى الطبية والخدمات الطبية المقدمة للأطفال المرضى في العقبة.