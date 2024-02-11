بلدية اربد تطلق مبادرة زراعتي مسؤوليتي لزراعة مليون شجرة

الوكيل الإخباري - أطلقت بلدية اربد الكبرى صباح اليوم الأحد، في موقع حديقة المقري بمنطقة الروضة، مبادرة "زراعتي مسؤوليتي" التي تمتد على مدار 5 سنوات وتستهدف زراعة مليون شجرة في مختلف ارجاء ومناطق اربد بالتعاون مع عددٍ من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.



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وبين رئيس البلدية الدكتور المهندس نبيل الكوفحي خلال إطلاق المبادرة ان زراعة الأشجار ستشمل كافة أراضي المدينة وشوارعها والجزر الوسطية فيها، وجميع المساحات الفارغة وحدائق بيوت المواطنين.



وأضاف الكوفحي ان البلدية وشركاؤها يسعون لان يخدموا الناس كما يطمحون منهم، مشيراً بذات الوقت بأن قطعة الأرض التي استهدفتها البلدية لإطلاق المبادرة منها تم تخصيصها لإنشاء حديقة منذ قرابة 25 عاماً ولم يتخذ أي اجراء عليها لغاية هذا اليوم، وان البلدية عازمة على انشاء حديقة فيها بالتشارك مع مجلس محافظة اربد الذي خصص من موازنته مبالغ مالية لها.