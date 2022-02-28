بلدية الجفر تعالج مشكلة حفرة هددت حياة المواطنين

الوكيل الاخباري - تعاملت كوادر بلدية الجفر في البادية الجنوبية وعلى وجه السرعة مساء اليوم الاثنين مع انهيار حفرة امتصاصية وسط البلدة، وتقع بالقرب من مدرسة بنات الجفر، كانت تشكل خطراً على المواطنين المارة وطالبات المدرسة.



وذكر المدير التنفيذي عواد خلف أبو تايه أن البلدية تلقت اتصالاً عاجلاً من أحد التجّار في السوق التجاري عن مخاطر وشيكة تهدد حياة المواطنين ليلاً وطالبات المدرسة صباحاً جرّاء انهيار حفرة امتصاصية، تبعد عن الشارع حوالي 5 أمتار، ويصل عمقها إلى حوالي 3 أمتار.

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