بلدية الهاشمية تنظم احتفالا بعيد ميلاد الملك وذكرى الوفاء والبيعة

الوكيل الاخباري - نظمت بلدية الهاشمية الجديدة احتفالين منفصلين بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الـ 60 وذكرى الوفاء والبيعة، برعاية متصرف لواء الهاشمية رئيس لجنة البلدية الدكتور صخر المور الهقيش.



وبين المتصرف الهقيش لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنه جرى خلال الاحتفال الأول، زراعة الأشجار الحرجية ضمن مدخل البلدية الرئيسي، مشيرا إلى أن الاحتفال كان بناءً وشجع على زراعة الأشجار الحرجية والتحول إلى التوسع في الرقعة الخضراء بما يوفر بيئة صحية وسليمة وتوفر انشاء المناظر التجميلية على مداخل المنطقة.

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