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الأربعاء، 09-02-2022 09:32 م

بلدية غرب إربد تردم 20 بئرا مكشوفة ومهجورة

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الوكيل الاخباري - ردمت بلدية غرب إربد 20 بئراً وحفرة مهجورة ومكشوفة يشكل وجودها خطراً على المواطنين والسلامة العامة.

وقال رئيس لجنة البلدية الدكتور صقر الدروع لـ(بترا)، اليوم الاربعاء، إن البلدية وعلى إثر توجيهات وزارة الإدارة المحلية المتضمنة الإسراع بردم كافة الآبار والحفر العميقة، خصصت فريقاً لتلك الغاية مع مراعاة كافة إجراءات الوقاية والسلامة العامة للعاملين بتلك المهام وبالتنسيق مع الجهات المعنية .

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