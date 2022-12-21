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الأربعاء، 21-12-2022 11:17 م

بلدية الرصيفة : المغدور لا يعمل لدينا

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي ، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مقتل عامل وافد يعمل لدى بلدية الرصيفة كعامل وطن؛ مؤكدا" أن المغدور رحمه الله ليس أحد عمال البلدية " .اضافة اعلان


وأهاب بالمواطنين توخي الحذر بما يتم تداوله من معلومات غير مسؤولة وأخذ الأخبار من مصادر رسمية والجهات المختصة لتجنب تداول اشاعات واخبار عارية عن الصحة.

وفي التفاصيل أقدم شاب عشريني مساء اليوم على قتل شخص ستيني (من جنسية عربية ) بواسطة اداة حادة بمنطقة مخيم حطين في منطقة الرصيفة بالزرقاء اثر خلاف بينهما .  

وقال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري انه وعلى الفور جرى ضبط الجاني وتم نقل الجثة الى مستشفى الامير فيصل الحكومي، حيث فتحت الاجهزة الامنية تحقيقاً بالحادثة . 

 




 

 


 

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