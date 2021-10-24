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الأحد، 24-10-2021 08:56 م

بلدية الرصيفة تضع خطة طوارئ استعدادا لفصل الشتاء

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الوكيل الاخباري - وضعت بلدية الرصيفة خطة طوارئ خاصة للعمل خلال فصل الشتاء القادم، تتضمن توزيع المهام بشكل دقيق والتشديد على تنفيذ الواجبات الوظيفية كل ضمن اختصاصه.

وأكد متصرف لواء الرصيفة، رئيس لجنة البلدية، محي الدين العدوان، خلال اجتماعه اليوم الأحد في مجلس البلدية، ضرورة انشاء غرفة طوارئ متكاملة ومستدامة ونشطة، وتخصيص أليات حديثة وكوادر مختصة لهذه الغاية، وتوزيع فرق العمل على المناطق كافة لتنفيذ الواجبات المطلوبة منها بسرعة وحل أية مشكلة قد تطرأ خلال موسم الشتاء والظروف الجوية الصعبة.

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