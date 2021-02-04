الخميس 04-02-2021
الوكيل الاخباري
 

المركز الوطني لإدارة الازمات يؤكد ضرورة التسجيل على المنصة للقادمين برا

إيطاليا: ضحايا كورونا يتجاوزون الـ90 ألفا

المغرب يعلن تمديد حظر التجول لأسبوعين

الأمانة تنفي اعتداء كوادرها على مسن

الارصاد تنشر اخر تطورات المنخفض الجوي

المفرق : اغلاق نفق حوشا بسبب الامطار الغزيرة

عبيدات : وزارة الصحة لن توصي بالإغلاقات الكاملة

لا قرار جديد حول اعادة تقديم الأراجيل حتى نهاية الشهر الحالي

وزير التربية والتعليم يوجه رسالة

إعلان خطة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية

الخميس، 04-02-2021 07:57 م

بلدية الرصيفة تعلن حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع الحالة الجوية

120211685052641848016


الوكيل الاخباري - اعلنت بلدية الرصيفة بمحافظة الزرقاء اليوم الخميس حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع الحالة الجوية غير المستقرة التي تؤثر على المملكة خلال الايام القادمة.
اضافة اعلان

وقال رئيس بلدية الرصيفة اسامة حيمور لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان البلدية جهزت فرق طوارئ مجهزة بالآليات وكل ما يلزم من معدات السلامة العامة تعمل في مناطق الرصيفة الخمسة بإشراف ومتابعة من غرفة العمليات في البلدية.

 ودعا المواطنين الى الابلاغ عن اي مشكلة او طلب المساعدة عبر ارقام الطوارئ وهي: رقم رئيس البلدية 0798096666, رقم المدير التنفيذي 0799052212, رقم مدير الصيانة 0796741766, رقم مدير المناطق 0789619791.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
120212322611290886259

الأمانة تنفي اعتداء كوادرها على مسن

ima56456464ge

المفرق : اغلاق نفق حوشا بسبب الامطار الغزيرة

1202127205332700196319

عبيدات : وزارة الصحة لن توصي بالإغلاقات الكاملة

220214122024629589269

لا قرار جديد حول اعادة تقديم الأراجيل حتى نهاية الشهر الحالي

22021316048313021497

وزير التربية والتعليم يوجه رسالة

11202026125558985542211

إعلان خطة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية

أخبار متعلقة
12202014165257548316602

الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الظروف الجوية

601aee78dfaca

رفع الجاهزية إلى الحالة القصوى في العقبة

120213018114713024713

الأشغال تعلن حالة الطوارئ

1202130193628909410007

شغب على اوتوستراد عمان الزرقاء

169550

بعد الحادث الذي أوجع قلوب الاردنيين امس مطالبات بتأهيل الطرقات

32020721497149451700

الامن يتعامل مع أعمال شغب على اوتوستراد عمان الزرقاء