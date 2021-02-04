بلدية الرصيفة تعلن حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع الحالة الجوية

الوكيل الاخباري -

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اعلنت بلدية الرصيفة بمحافظة الزرقاء اليوم الخميس حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع الحالة الجوية غير المستقرة التي تؤثر على المملكة خلال الايام القادمة.وقال رئيس بلدية الرصيفة اسامة حيمور لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان البلدية جهزت فرق طوارئ مجهزة بالآليات وكل ما يلزم من معدات السلامة العامة تعمل في مناطق الرصيفة الخمسة بإشراف ومتابعة من غرفة العمليات في البلدية.ودعا المواطنين الى الابلاغ عن اي مشكلة او طلب المساعدة عبر ارقام الطوارئ وهي: رقم رئيس البلدية 0798096666, رقم المدير التنفيذي 0799052212, رقم مدير الصيانة 0796741766, رقم مدير المناطق 0789619791.