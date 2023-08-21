بلدية الطفيلة تنفذ المرحلة الأولى من مشروع إنارة الشوارع

الوكيل الاخباري - نفذت بلدية الطفيلة الكبرى، المرحلة الأولى من مشروع استبدال وتركيب وحدات الإنارة التقليدية بأخرى تعمل بتقنية (LED) ذات التكنولوجيا العالية لتوفير الطاقة، على العديد من الطرق الرئيسية والفرعية في المناطق التابعة للبلدية، وبعدد ستة آلاف وحدة .



وقال رئيس البلدية الدكتور حازم العدينات ، إنه تم استكمال المرحلة الأولى من تركيب وحدات إنارة اللد على العديد من مقاطع الشارع الرئيسي في المحافظة والطرق الفرعية ، وتم إعداد خطة لاستبدال 13 ألف وحدة خلال العام الحالي، مبينا أن المشروع يأتي بالتعاون بين وزارتي الطاقة والإدارة المحلية.

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