الإثنين 21-08-2023
الوكيل الاخباري

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفيرة الأميركية الجديدة

حوارية في العلوم والتكنولوجيا حول العمل الحزبي في منظور الشباب

وزير السياحة والآثار يلتقي رئيس بلدية السلط الكبرى

بلدية الطفيلة تنفذ المرحلة الأولى من مشروع إنارة الشوارع

ايعاز من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

ورشة حول الإدارة السليمة للنفايات المحتوية على الزئبق باربد

افتتاح المعرض البيضاوي التعليمي بعمان

بيان صادر عن الجامعة الأردنية

الحنيطي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية ووفداً عسكرياً أمريكياً

طالبة مصرية تفوقت بـ " توجيهي " الاردن .. وكانت المفاجأة ! - صور

الإثنين، 21-08-2023 04:08 م

بلدية الطفيلة تنفذ المرحلة الأولى من مشروع إنارة الشوارع

420232201450458870173


الوكيل الاخباري - نفذت بلدية الطفيلة الكبرى، المرحلة الأولى من مشروع استبدال وتركيب وحدات الإنارة التقليدية بأخرى تعمل بتقنية (LED) ذات التكنولوجيا العالية لتوفير الطاقة، على العديد من الطرق الرئيسية والفرعية في المناطق التابعة للبلدية، وبعدد ستة آلاف وحدة .

وقال رئيس البلدية الدكتور حازم العدينات ، إنه تم استكمال المرحلة الأولى من تركيب وحدات إنارة اللد على العديد من مقاطع الشارع الرئيسي في المحافظة والطرق الفرعية ، وتم إعداد خطة لاستبدال 13 ألف وحدة خلال العام الحالي، مبينا أن المشروع يأتي بالتعاون بين وزارتي الطاقة والإدارة المحلية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
YY

حوارية في العلوم والتكنولوجيا حول العمل الحزبي في منظور الشباب

77

وزير السياحة والآثار يلتقي رئيس بلدية السلط الكبرى

YYY

ايعاز من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

منطقة-دوار-الدرة-في-محافظة-إربد

ورشة حول الإدارة السليمة للنفايات المحتوية على الزئبق باربد

D

افتتاح المعرض البيضاوي التعليمي بعمان

82023206548343176948

بيان صادر عن الجامعة الأردنية

أخبار متعلقة
1692531037957

مركز تطوير الأعمال ينفذ جلسة مجتمعية في الحسا

eeee

بلدية غرب إربد تستحدث وحدة للرقابة الداخلية

الطفيلة

محافظ الطفيلة يؤكد ضرورة ديمومة الخدمات خلال موجة الحر

WhatsApp Image 2023-08-10 at 3.51.06 PM

كريشان يُكرّم عامل وطن عثر على 67 ألف دينار وأعادها إلى صاحبها

62022617211997375689

أمين عام سجل الجمعيات يلتقي رؤساء الجمعيات في الطفيلة

82023720848418324677

اتفاقية تعاون بين جامعة مؤتة وبلدية الكرك