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الأحد، 20-08-2023 02:42 م

مركز تطوير الأعمال ينفذ جلسة مجتمعية في الحسا

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الوكيل الإخباري - انفذ مركز تطوير الأعمال، في لواء الحسا بمحافظة الطفيلة اليوم الأحد، جلسة مجتمعية عرض فيها البرامج والخدمات التي يقدمها المركز.

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وقال وزير العمل السابق نايف استيتية، خلال الجلسة التي عقدت بالتعاون مع بلدية الحسا، إن المركز الذي أسس عام 2004 كمؤسسة غير ربحية، ساهم في دعم الشباب من خلال برامج صممها بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل والتوجه نحو التشغيل.


وأكد أهمية دعم الشباب للانخراط في التدريب المهني والتقني لمساعدتهم على الدخول في سوق العمل، وتعزيز مفهوم الريادة والإبداع ونهج التشغيل الذاتي عوضاً عن التوظيف، إنفاذاً لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد.


و تناولت الجلسة حزمة برامج وخطط ينفذها المركز، بما يتناسب مع الميزة النسبية والتنافسية لكل منطقة لتشجيع الشباب لإنشاء مشروعات صغيرة مجدية اقتصاديا إضافة إلى خدماته التدريبية والإرشادية و دراسات الجدوى التي يقدمها خلال مختلف مراحل تنفيذ المشروع.

 




 

 


 

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