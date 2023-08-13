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الأحد، 13-08-2023 05:58 م

محافظ الطفيلة يؤكد ضرورة ديمومة الخدمات خلال موجة الحر

الطفيلة



الوكيل الاخباري - أكد محافظ الطفيلة الدكتور هاني الشورة، ضرورة إدامة خدمات إيصال التيار الكهربائي والمياه والخدمات الأساسية للمواطنين، نظراً للظروف الجوية التي تتأثر بها المملكة، وارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد.

وقال الشورة، خلال إجتماع في دار المحافظة، اليوم الأحد، ضم عددا من مديري الأجهزة الرسمية المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين، إن لقاءات عدة عقدت اليوم مع العديد من مدراء الأجهزة الرسمية للتأكيد على استمرارية التزويد المائي لكافة مناطق المحافظة من قبل إدارة عقد مياه الطفيلة، وحسب البرنامج المعلن عنه مسبقا وضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لتزويد المواطنين بالمياه من خلال الصهاريج في حال عدم وصول المياه لمنازلهم .

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