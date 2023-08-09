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الأربعاء، 09-08-2023 05:27 م

أمين عام سجل الجمعيات يلتقي رؤساء الجمعيات في الطفيلة

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الوكيل الاخباري - بحث أمين عام سجل الجمعيات ، طه المغاريز، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، عددا من رؤساء الجمعيات الخيرية في مقر اتحاد الجمعيات الخيرية في الطفيلة، أهم بنود النظام الأساسي الموحد لاتحاد الجمعيات الخيرية .

وقال المغاريز، إن اللقاء الذي حضره أعضاء الهيئة العامة لاتحاد الجمعيات الخيرية في الطفيلة، يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي تعقدها وزارة التنمية الاجتماعية لفروع الاتحادات بالمحافظات، لتعزيز العمل التطوعي والاجتماعي والخيري، والوقوف على مطالب واحتياجات الاتحادات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وتذليل الصعوبات التي تواجه الجمعيات لتحقيق التنمية في محافظات المملكة.

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