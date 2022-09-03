بلدية الكرك : مشروع سياحي على الشاطئ الجنوبي للبحر الميت

الوكيل الإخباري - قررت بلدية الكرك الكبرى تنفيذ مشروع استثماري سياحي على الشاطئ الجنوبي للبحر الميت ومساحته 320 دونما لتنشيط الحركة السياحية والاستثمارية.

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وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة: إن شاطئ الكرك السياحي مشروع قديم جديد ومن ضمن خطط البلدية في تطوير الواقع السياحي والتنموي، وضمن رؤيتها واستراتيجيتها لتنمية المجتمع المحلي.



وأشار إلى أن المشروع، سيتضمن ثلاثة أقسام هي: شعبي واستثماري وقرية سياحية تهدف جميعها لخدمة المواطن والسائح والمستثمر المحلي وتحتوي على جميع الوسائل الترفيهية التي يحتاجها الزائر من العاب مائية وكهربائية ومياه صالحة للشرب وفندق ثلاث نجوم وشقق تمليك وإيجار، كما انه سيوفر اكثر من 350 فرصة عمل لأبناء المنطقة.



وبين أنه تم استئجار الموقع من سلطة وادي الاردن، وبأجور رمزية لإقامة المشروع الذي أصبح في مرحلة التحضيرات والمخططات النهائية.



وأضاف أن المرحلة الأولى تتضمن إنشاء شط شعبي بتكلفة 150 الف دينار وتم طرح عطاء سياج على أرض المشروع حيث أنه سيساهم في تعزيز الحركة السياحية في المنطقة الجنوبية.



وأشار المعايطة الى أن البلدية تبذل جهدا لرفد المحافظة بالعديد من المشاريع الاستثمارية التي من شأنها توفير فرص العمل والنهوض بالواقع الاقتصادي للمحافظة.



وأكد أن البلدية ستنفذ خلال المرحلة المقبلة العديد من المشاريع الاستثمارية التنموية في المحافظة، وهدفها خدمة المجتمع المحلي و إيجاد فرص عمل للشباب، وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.