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الجمعة، 28-04-2023 03:46 م

بلدية المفرق تباشر بتعبيد شوارع منطقة الغدير الأخضر

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الوكيل الاخباري - باشرت بلدية المفرق الكبرى بتعبيد شوارع منطقة الغدير الأخضر، استجابة لمطالب أهالي المنطقة، ولتوفير البنية التحتية المناسبة لخدمة سكان المنطقة والتخفيف من معاناتهم.

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وتفقد رئيس بلدية المفرق الكبرى ناصر الدين أخو ارشيدة، أعمال مشروع تعبيد شوارع منطقة الغدير الأخضر، مؤكداً أن البلدية وضعت خطة تتضمن أولويات للمناطق الأكثر حاجة للتعبيد بالخلطات الإسفلتية الساخنة، مشدداً على حرص البلدية لتلبية احتياجات المناطق التابعة لها والعمل على تنفيذ مشروع التعبيد ليشمل المنطقة كاملة


وأشار إلى أن البلدية تقف على مسافة واحدة من الجميع في سياق توزيع الخدمات والمشاريع، حيث كانت منطقة الغدير الأخضر محرومة سابقاً من الخدمات، وأن مشروع التعبيد في المنطقة جاء لتحسين واقع الشوارع والطرق والخدمات في المنطقة.


واستعرض مدير الخدمات الهندسية في البلدية إبراهيم أبو سماقة، أبرز مراحل تنفيذ المشروع والجهود المبذولة من قبل كافة الكوادر لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.


 




 

 


 

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