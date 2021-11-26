بلدية عجلون الكبرى تنفذ حملة لإزالة التعديات والبسطات العشوائية

الوكيل الاخباري - اطلقت بلدية عجلون الكبرى اليوم الجمعة حملة واسعة لإزالة البسطات العشوائية في المدينة.

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وقال نائب محافظ عجلون رئيس لجنة البلدية الدكتور علي اللوزي، إن هذه الحملة تأتي حفاظاً على البيئة والسلامة العامة بما يتلاءم وطبيعة وجمالية المدينة، مشيراً إلى أن كوادر البلدية كانت نفذت وعلى مدار يومين حملة لإزالة البسطات العشوائية وجميع الاعتداءات على ساحات مجمع باصات النقل العام.



وبين، أن العمل يأتي بما ينسجم ومتطلبات السلامة العامة، مشيراً إلى أهمية تعاون المواطنين واصحاب البسطات مع البلدية لإدامة اعمال النظافة وإنهاء المظاهر العشوائية الملوثة للنظر.

بدوره، قال مدير المنطقة حمزه الصمادي، أن إطلاق الحملة في المدينة جاء لتعزيز نهج المشاركة والحفاظ على البيئة وتعزيز وترسيخ السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة وسلامة وصحة الانسان وحقه العيش في بيئة نظيفة.



واشار إلى القيمة والميزة الطبيعية والبيئية للمدينة التي يجب العناية بها، مؤكداً أنه سيصار إلى متابعة يومية للتأكد من التزام اصحاب البسطات بالمواقع التي تم تحديدها لهم من قبل المنطقة بكافة اقسامها .



من جهته، قال رئيس قسم الاسواق في البلدية وصفي الصمادي، انه تم العمل على تنسيق اعمال ازالة الاعتداءات بعد أن تم توجيه انذارات واشعارات مسبقه قبل أيام لأصحاب تلك البسطات واليوم تم تقسيم المساحة التي تم تخصيصها كمنطقة بيع مؤقت لأصحاب بسطات الخضار والفواكه.



واكدت رئيس قسم الصحة والسلامة العامة في البلدية صفاء القضاة، أن البلدية تسعى للحفاظ على البيئة والسلامة العامة، مشيرة إلى قيام المنطقة بتوفير مكان مخصص ودائم للبسطات والباعة وتكثيف وزيادة الرقابة على تلك الاسواق حفاظاً على السلامة العامة .

بترا