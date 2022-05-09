بلدية عجلون تنفذ حملات نظافة وصيانة بجميع مناطقها

الوكيل الاخباري - نفذت كوادر بلدية عجلون الكبرى في جميع مناطقها، اليوم الاثنين، حملات نظافة وصيانة شملت عددا من الشوارع والأحياء السكنية.



وقال رئيس البلدية حمزة الزغول إن استمرارية هذه الحملات يأتي من حرص البلدية على إيلاء الجانب البيئي الأهمية القصوى بهدف الحفاظ على ديمومة نظافة المناطق التابعة لها لتتناسب مع خصوصية عجلون السياحية، مشيرا إلى أن العمل شمل محيط المدارس في منطقة عين جنا وطريق إربد-عجلون .

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