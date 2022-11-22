بلدية عجلون : نسعى لإستقطاب المستثمرين لإقامة مشاريع تنموية

الوكيل الإخباري- قال رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزه الزغول نسعى كمؤسسة أهلية للتحول من اقتصار دورها على تقديم الخدمات إلى الدور التنموي من خلال تنفيذ مشاريع مدرة للدخل أو الدخول في شراكات مع القطاع الخاص تصب في هذا الاتجاه ، مبيناً حاجة المحافظة للمشاريع التنموية الكبرى والمشغلة للأيدي العاملة بهدف دعم وتحريك عجلة التنمية وتوفير فرص العمل وتحسين مداخيلها وخدماتها .

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وأضاف الزغول نعمل على التشبيك وتوقيع مذكرات تفاهم مع كافة الجهات المعنية والمانحة في سبيل تحسين الوضع الاقتصادي والتوجه للاستثمار واستقطاب العديد من الاستثمارات في المجالات السياحية والزراعة وتشجيع المستثمرين على إقامة مشاريع في قطاعات تتناسب وخصوصية المحافظة، لاسيما السياحية والزراعية ، وذلك بإقامة فنادق ومخيمات ومنتجعات سياحية ومصانع تعليب وتغليف اغذائية تساهم في حل مشاكل التسويق الزراعي .



وبين الزغول خلال رعايته اليوم المؤتمر الوطني للتنمية المحلية المراعية للاولويات في المجتمعات الريفية "أننا نسعى في المرحلة الحالية للانتقال في العمل البلدي من الدور الخدمي فقط إلى الدور التنموي المستدام من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لاستقطاب الاستثمارات وإقامة مشاريع تنموية مدرة للدخل بهدف تشغيل الأيدي العاملة وبالتالي الحد من مشكلتي الفقر والبطالة" .



ولفت الزغول إلى وجود العديد من المشاريع التنموية قيد التنفيذ والدراسة ابرزها مشروع سوق ريف عجلون الابتكاري والذي تم إحالته على المقاول بقيمة مليون دولار تقريبا ، مشيراً إلى ان البلدية بصدد تنفيذ مشروع مزرعة الخلايا الشمسية بقدرة 950 كيلو واط على قطعة أرض بمساحة 30 دونما ، ما سيوفر 75 % من فاتورة الكهرباء السنوية التي تدفعها البلدية والتي تقدر بمليون دينار .





