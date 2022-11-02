الأمير مرعد يلتقي محافظ إربد ورئيس وأعضاء من مجلس المحافظة

الوكيل الاخباري - التقى سمو الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأربعاء، محافظ إربد رضوان العتوم ورئيس مجلس المحافظة خلدون بني هاني ونائبه وعدداً من أعضاء المجلس .



وثمن سموه، خلال اللقاء، التعاون والشراكة الدائمة التي تربط المجلس الأعلى بمحافظة اربد ومجلس المحافظة، ودورهم الداعم لقضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً أهمية تعميم التجربة لتشمل محافظات المملكة كافة.

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