الجمعة 25-08-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل إنقاذ طفل بعمر سنتين كان محاصرا داخل شقة بعمان

الخصاونة يكشف عن قرارات واجراءات حكومية

عجلون: بدء فعاليات بازار "يدوي" الخامس للمنتوجات الغذائية والحرفية

بلدية غرب إربد تضاعف موازنتها لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للسكان

معهد مهني عجلون يستحدث مشاغل مهنية لمواكبة سوق العمل

الحكومة: رصد 670 مليون دينار أردني للتحديث الاقتصادي للفترة من 2023 إلى 2025

بدء فعاليات الملتقى الحكومي بعد عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي

فلسطين تطالب بضغط دولي على نتنياهو لاعتقال بن غفير

الاتحاد الأوروبي يدين تصريحات وزير إسرائيلي

الشرطة الفلسطينية: مقتل فلسطيني طعنا داخل مسجد

الجمعة، 25-08-2023 07:32 م

بلدية غرب إربد تضاعف موازنتها لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للسكان

ج


الوكيل الاخباري - قال رئيس بلدية غرب إربد، جمال البطاينة، إن البلدية أعدت موازنة مضاعفة للعام المقبل تبلغ 8 ملايين دينار مقابل موازنة وصلت 4 ملايين عام 2023.

وأضاف البطاينة خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى البلدية أمس، أن مضاعفة الموازنة جاء لتلبية احتياجات السكان والتي تبلغ 125 نسمة يقطنون مناطق البلدية، وكذلك بهدف تجويد الخدمات التي تقدمها في مختلف مناطقها واستجابة للدوائر والأقسام الجديدة المستحدثة وللتحوط المسبق للآثار المتوقعة لمشروع الصرف الصحي الذي بوشر بتنفيذه في عدد من قرى البلدية غير المخدومة بشبكة الصرف الصحي.

وأكد البطاينة، أن رفع الموازنة للعام المقبل بنسبة 50 بالمئة ارتكز على مجموعة من الحقائق المتصلة بتوفير إيرادات إضافية من خلال مشاريع تنموية بدأت تؤتي ثمارها إلى جانب ضبط النفقات وتحسين حجم التحصيلات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الدفاع المدني 4

تفاصيل إنقاذ طفل بعمر سنتين كان محاصرا داخل شقة بعمان

الخصاونة

الخصاونة يكشف عن قرارات واجراءات حكومية

1

عجلون: بدء فعاليات بازار "يدوي" الخامس للمنتوجات الغذائية والحرفية

3

معهد مهني عجلون يستحدث مشاغل مهنية لمواكبة سوق العمل

ع

الحكومة: رصد 670 مليون دينار أردني للتحديث الاقتصادي للفترة من 2023 إلى 2025

٧

بدء فعاليات الملتقى الحكومي بعد عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي

أخبار متعلقة
eeee

بلدية غرب إربد تستحدث وحدة للرقابة الداخلية

1691153353440

بلدية غرب إربد تباشر بإنشاء دوار جديد وسط كفريوبا

nxCEPdJfybTMoazVgEz3KWT81VgoJTMzSEyTrRzM

وفاة طالبة بالصف الثاني والتربية تنعاها

1691090184459

أمسية شعرية في بيت عرار الثقافي بإربد

image (3)

هام لمستخدمي طريق عمان - جرش - اربد : تحويلات مرورية اعتبارا من الخميس

22023495433457863924

الكوفحي : فصل لواء بني عبيد اربك العمل البلدي