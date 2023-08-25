بلدية غرب إربد تضاعف موازنتها لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للسكان

الوكيل الاخباري - قال رئيس بلدية غرب إربد، جمال البطاينة، إن البلدية أعدت موازنة مضاعفة للعام المقبل تبلغ 8 ملايين دينار مقابل موازنة وصلت 4 ملايين عام 2023.



وأضاف البطاينة خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى البلدية أمس، أن مضاعفة الموازنة جاء لتلبية احتياجات السكان والتي تبلغ 125 نسمة يقطنون مناطق البلدية، وكذلك بهدف تجويد الخدمات التي تقدمها في مختلف مناطقها واستجابة للدوائر والأقسام الجديدة المستحدثة وللتحوط المسبق للآثار المتوقعة لمشروع الصرف الصحي الذي بوشر بتنفيذه في عدد من قرى البلدية غير المخدومة بشبكة الصرف الصحي.



وأكد البطاينة، أن رفع الموازنة للعام المقبل بنسبة 50 بالمئة ارتكز على مجموعة من الحقائق المتصلة بتوفير إيرادات إضافية من خلال مشاريع تنموية بدأت تؤتي ثمارها إلى جانب ضبط النفقات وتحسين حجم التحصيلات.

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