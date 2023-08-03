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الخميس، 03-08-2023 10:37 م

أمسية شعرية في بيت عرار الثقافي بإربد

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الوكيل الإخباري- نظمت رابطة الكتاب الأردنيين فرع إربد في بيت عرار الثقافي مساء اليوم الخميس، أمسية شعرية ضمن برنامج الأمسيات الشعرية لمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ37، بمشاركة شعراء أردنيين وعرب، بحضور رئيس رابطة كتاب إربد الشاعر أحمد طناش شطناوي .

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وخلال الأمسية التي أدارها الشاعر نصر أيوب، قرأ الشاعر طي حتاملة مجموعة من القصائد والابتهالات الدينية، وقرأ الشاعر عبدالرحيم جداية قصيدة بعنوان "رحلتي مع الرومي"، وهي قصيدة من الشعر الصوفي، وقرأ الشاعر أحمد الشهاوي من مصر قصيدة بعنوان "رسالة الى أخي"، وقرأ الشاعر نضال القاسم قصيدة وجدانية حوارية بعنوان "نيرادا"، وأختتم الشاعر عبدالرزاق الربيعي من سلطنة عمان الأمسية الشعرية بقصائد إنسانية ووجدانية، والتي نالت جميعها استحسان الجمهور الحضور.


وفي نهاية الأمسية التي حضرها شعراء وأدباء ورؤساء الهيئات الثقافية في محافظة إربد، كرم رئيس الرابطة شطناوي الشعراء المشاركين في فعاليات الأمسية بدروع تكريمية.

 




 

 


 

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