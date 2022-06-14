بحث فرص التدريب والتشغيل بين غرفة صناعة الزرقاء ونقابة المهندسين

الوكيل الإخباري - بحث رئيس فرع نقابة المهندسين في الزرقاء الدكتور المهندس خالد البلوي ورئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة، خلال الزيارة التي قام بها وفد نقابة المهندسين اليوم الثلاثاء الى الغرفة، فرص تعزيز التدريب والتشغيل وتبادل الخبرات بين الجانبين.

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وتحدث المهندس حمودة، عن إنشاء مدينة صناعية جديدة في الزرقاء بمساحة إجمالية تقدر بنحو 4000 متر مربع، وستنفذ على مراحل، ومن المتوقع أن تستوعب أعدادا من المهندسين والموظفين.



وأكد تعاون الغرفة على تذليل العقبات أمام التدريب في المصانع للمهندسين حديثي التخرج، مشيدا بدور النقابة في خدمة أعضائها وخدمة المجتمع المحلي والقطاع الصناعي الشريك الرئيس في مختلف مجالات الصناعة وبالعلاقة المتداخلة بين النقابة والقطاع الصناعي.



من جهته، أبدى المهندس البلوي استعداد النقابة لتقديم كافة التسهيلات والتعاون في أي مجال هندسي صناعي واستعداد النقابة للتدريب المتخصص الذي يهم الصناعة، كأعمال الصيانة من خلال دورات متخصصة بالتوافق مع التطور الصناعي وتماشيا مع ثورة الذكاء الاصطناعي من خلال مركز التدريب في النقابة.



وبشأن المدينة الصناعية، توافق الطرفان على إعطاء الأولية في الأعمال الهندسية لمهندسي الزرقاء ، وخاصة لحديثي التخرج، تشغيلا وتدريبا، فيما أبدى الطرفان استعدادهما للتعاون في مجالات التدريب وعقد الدورات المشتركة والتي تسهم بتأهيل المهندسين الشباب.



كما تم الاتفاق على توقيع مذكرة شراكة بين النقابة وغرفة الصناعة بما يحقق أهداف الشراكة والتعاون بينهما وبما يخدم المهندسين والقطاع الصناعي، اضافة الى عقد لقاءات اخرى خلال الفترة المقبلة، لمتابعة تنفيذ بنود الشراكة على أرض الواقع.